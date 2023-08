Presidente da Assembleia Legislativa será homenageado com título de Cidadão Campo-Grandense proposto por Claudinho Serra

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro, será homenageado com o título de Cidadão Campo-Grandense, entregue pela Câmara Municipal de Campo Grande em cerimônia no dia 24 de agosto, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

A honraria foi proposta pelo Vereador Claudinho Serra, que destacou a relevante contribuição do deputado em prol do desenvolvimento e bem-estar da cidade.

O título de Cidadão Campo-Grandense é uma das maiores honrarias concedidas pela Câmara Municipal, destinada a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao município ou se destacado em suas áreas de atuação e contribuído para o progresso local.

“Gerson Claro é uma figura política exemplar, que tem demonstrado em sua trajetória o compromisso com o bem-estar da população de Campo Grande e do Estado como um todo. Essa homenagem é uma forma de agradecer e reconhecer todo o trabalho e dedicação que ele tem oferecido à nossa cidade”, destacou o vereador.

Gerson Claro nasceu em Itaporã, interior de Mato Grosso do Sul. Começou sua carreira como educador, lecionando para crianças do primeiro ao quinto ano no município de Sidrolândia.

Formou-se em História e deu aulas em escolas públicas e particulares de Sidrolândia e Campo Grande. Foi diretor da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), onde prestou assistência às 79 prefeituras do Estado e ganhou experiência sobre os desafios da gestão pública.

Casado com Kátia Claro, com quem tem dois filhos, Pedro e João Paulo, Gerson Claro foi eleito deputado estadual em 2018, pelo Progressistas, reeleito em 2022 e desde fevereiro de 2023 ocupa a presidência da Casa de Leis estadual.

Ao receber o convite para a homenagem, o deputado Gerson Claro demonstrou gratidão pela honraria e reafirmou o seu comprometimento em trabalhar incansavelmente para o progresso da cidade e de todo o Estado. “É uma honra imensa ser reconhecido como Cidadão Campo-Grandense. Esta cidade tem um lugar especial em meu coração, e cada conquista aqui alcançada é uma vitória para todos nós”, declarou o parlamentar.

Claudinho Serra ressaltou a importância de reconhecer aqueles que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem significativamente para o desenvolvimento local. “Gerson Claro é um exemplo de político comprometido com a ética, a transparência e o bem-estar da comunidade. Essa homenagem é mais do que merecida e representa a gratidão de todos os campo-grandenses pelos seus esforços em favor da nossa cidade”, destacou o vereador.

