Prefeita anuncia novo concurso público com 323 vagas para professores da Reme

Após oito anos sem processo seletivo para professores da Reme (Rede Municipal de Ensino), a prefeita Adriane Lopes anunciou ontem (1º), que ainda neste mês o edital para o certame deve ser lançado, contemplando até 323 vagas. “Hoje, nós estamos lançando o concurso público na rede municipal de ensino. É o nosso compromisso com a educação”, destacou a gestora municipal, durante evento de lançamento que aconteceu na sede da Secretaria municipal.

A chefe do executivo destacou que este é apenas um dos trabalhos que vem executando na educação de Campo Grande, ação que vai ser relembrada como uma característica de seu mandato. “Eu vou deixar um legado na educação dessa cidade. O município de Campo Grande já é referência e nós vamos pautar a educação desse país com compromisso e com trabalho sério, feito a várias mãos”, afirmou Adriane Lopes.

O secretário municipal de educação, Lucas Bittencourt, elencou os projetos que foram desenvolvidos no ano de 2023 pela recuperação dos índices de desempenho escolar. “Campo Grande, infelizmente, teve algumas dificuldades em função da pandemia. Tivemos um declínio no Ideb em relação à meta nacional. Vamos voltar a ser referência, não podemos perder recursos federais por questões pedagógicas. A nossa função, nossa atividade-fim é uma educação de qualidade”, garantiu.

Além disso, o secretário reforçou o compromisso com a escola segura, anunciando a compra de alarmes e câmeras de monitoramento. “Os alunos e profissionais da educação precisam ter tranquilidade para trabalhar e nós estamos licitando a compra de alarmes e câmeras de monitoramento”, revelou.

Com foco nos profissionais da educação especial, o vereador Valdir Gomes compartilhou o anseio por um concurso público inédito, pedindo que estes profissionais sejam incluídos, ainda neste certame. “A educação especial é permanente. Então, os professores têm que ser permanentes. Como membro da Comissão de Educação tenho acompanhado a situação das Emeis onde os salários são muito pequenininhos, diretores que nem são concursados e um abono em cima disso seria muito bem- -vindo para o final de ano”, apontou o vereador.

Por sua vez, a presidente do Condaem (Conselho de Diretores e Diretores-Adjuntos das Escolas Municipais), Maria Lúcia, aproveitou para reivindicar o reajuste salarial dos diretores da Reme, que há dez anos não é atualizado.

“O salário-base dos diretores não tem reajuste há uns 20 anos, dez, pelo menos, eu tenho certeza. Aproveitando esse momento aqui de esperança, em que vemos a educação sendo prioridade de nossos gestores, prefeita e vereadores, para que valorizem a nós, que estamos nas comunidades, à frente de todo esse processo que acontece com a educação”, solicitou a presidente do Condaem, que também é diretora na Reme.

Pelo fim da distinção entre concursados e comissionados, o presidente da ACP, Gilvano Kunzler Bronzoni, defendeu a extinção da folha completar e o pagamento em uma única folha. “Nós cuidamos da valorização da educação, não é só do salário, é da educação. Nesse sentido, conseguimos estabelecer uma relação, um diálogo com a prefeita. Nós saímos de um longo período crítico e, pela primeira vez, entramos o ano vigente honrando o compromisso da folha complementar. Estamos trabalhando para que o ano que vem isso nem seja necessário, que possa pagar todo mundo logo no mês de março, efetivos e convocados”, finalizou o presidente da ACP.

Prefeitura abre inscrições para cinco cursos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude), está com inscrições abertas para os cursos de Manicure e Pedicure, Dicção e Oratória, Design de Sobrancelhas, Curso Básico de LinkedIn e Auxiliar Administrativo. Todos os cursos são oferecidos gratuitamente e serão ministrados entre os dias 7 e 11 de agosto, na sede da Sejuv, localizada na rua 25 de Dezembro, 924, 3º andar do condomínio Marrakech. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 3314- 3577 ou pelo WhatsApp (67) 99287-2008.

Por – Suelen Morales

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram