Presidência da Assomasul gera desfiliação após eleição

Prefeito de Jateí, interessado na vaga da presidência da Assomasul decide tirar o município da Associação após chapa única comandada por Valdir Junior, prefeito de Nioaque e presidente reeleito por chapa única.

O presidente atual reconduzido pelo cargo emitiu uma nota lamentando a decisão do ex- filiado. “Para a Assomasul é uma grande perda o desligamento de qualquer associado. Entendemos que a associação tem sua representatividade perante os órgãos públicos e a sociedade civil, pois sempre buscou os anseios da população que é o destinatário final das gestões municipais. Importante mencionar que a entidade sempre atuou de forma apartidária, isso se comprova pela votação unânime na eleição da Assomasul, contando com a presença de 85% dos associados. Infelizmente, o prefeito de Jateí sofreu uma derrota política, mas entendemos que a associação é maior que os gestores. Assim, acreditamos que em breve ele retornará a nossa casa”, concluiu.

O prefeito de Jateí Eraldo Jorge Leite (PSDB), teria pedido a desfiliação no dia 11 de janeiro.

A reportagem tentou contato com Eraldo (PSDB), mas não obteve retorno. O espaço está em aberto para posicionamento do prefeito.

