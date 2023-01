Irmão de moça assediada acaba morto a tiro a queima roupa

Homens em motocicletas após mexer com duas garotas em um carro na Capital que estavam voltando da rodoviária, acabaram matando a queima roupa o irmão que defendeu as garotas do assédio.

O caso chocou moradores da Rua Filomena Segundo Nascimento, no Jardim Monumento em Campo Grande que presenciaram o caso, pois eles atiraram e o rapaz desceu do carro e ao correr recebeu um tiro na nunca.

Os bombeiros tentaram reanima-lo mas ele faleceu no local. Segundo boletim de ocorrência, o homem da garupa da moto que atirou em Jean Martins, 26 anos.

Os motociclistas fugiram do local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

