Prefeitura de Ribas do Rio Pardo é premiada por inovação em gestão pública com o projeto “Ribas Fala Cidadão”

A Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo foi destaque no 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado no último dia 26 de junho, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande. Durante o evento, o município foi agraciado com o prêmio Projeto Inovador 2025, pela iniciativa “Ribas Fala Cidadão”, reconhecida por utilizar a tecnologia de forma estratégica para aprimorar a gestão pública e a qualidade de vida dos cidadãos.

O Congresso é o principal encontro de tecnologia voltado para prefeituras no Estado de Mato Grosso do Sul e reúne gestores, prefeitos e especialistas em inovação para discutir soluções digitais aplicáveis especialmente às pequenas e médias cidades. A premiação reforça o protagonismo de Ribas do Rio Pardo no uso da tecnologia como ferramenta de aproximação entre o poder público e a população.

O projeto premiado, “Ribas Fala Cidadão”, tem como objetivo facilitar o diálogo entre a comunidade e o poder público, permitindo que as demandas da população sejam recebidas, monitoradas e atendidas com mais agilidade e transparência.

Para o diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Ribas, Marco Aurélio, o reconhecimento é resultado de um esforço coletivo em modernizar os canais de atendimento e tornar a gestão mais próxima e eficiente.

“É uma honra para nós receber esse prêmio. Ele comprova que estamos no caminho certo ao utilizar a tecnologia como instrumento de transformação social. O Ribas Fala Cidadão tem um papel fundamental no desenvolvimento do município, pois dá voz à população e agiliza a resposta do poder público”, destacou.

O secretário de Obras, Sandro Machado, também ressaltou o impacto positivo do sistema para o andamento dos trabalhos da pasta:

“Com o Ribas Fala Cidadão conseguimos receber, organizar e responder às demandas da população com muito mais agilidade. Isso acelera o trabalho dos nossos servidores e permite entregar serviços de qualidade com mais rapidez e eficiência”, afirmou.

O evento foi promovido pela Rede Cidade Digital, em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), e contou com apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Além da troca de experiências entre os municípios premiados e participantes, o Congresso apresentou soluções tecnológicas desenvolvidas por empresas como eMaster, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Printer do Brasil, Senfio, Petacorp, Portal de Compras Públicas, Gênesis Tecnologia, DATAPROM, Stelmat, Licitanet e Maximus Tributos.

A conquista do prêmio Projeto Inovador 2025 reafirma o compromisso da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo em investir na modernização da gestão e na melhoria contínua dos serviços públicos oferecidos à população.

