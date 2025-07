Comerciantes e moradores ficam 9 horas sem energia na Avenida Ana Luísa de Souza

Apagão começou por volta das 3h e afetou farmácias, escolas, comércios e residências

Moradores, comerciantes e trabalhadores da região da Avenida Ana Luísa de Souza, em Campo Grande, enfrentaram transtornos na madrugada desta segunda-feira (30), quando uma queda de energia interrompeu o fornecimento por volta das 3h. Até a tarde, o serviço ainda não havia sido restabelecido, somando mais de 12 horas de apagão, sem qualquer explicação oficial por parte da Energisa.

A falta de energia afetou residências, farmácias, mercados, açougues, escolas e diversos outros estabelecimentos. Embora as aulas tenham sido mantidas em algumas unidades da região, muitos pais optaram por não deixarem os filhos por conta da escuridão.

Comerciantes relatam prejuízos com produtos perecíveis e dificuldades para operar sistemas de venda. “A gente chegou hoje e já estava sem energia. Não pode ligar o sistema, nada. E sem previsão. Você pergunta, ninguém responde. Atrapalha tudo”, reclamou Raquel Lopes de Araújo, comerciante de uma loja de Pet Shop.

Elias Raiban, de 57 anos, que possui um restaurante, diz que é comum faltar energia e que os prejuízos não são ressarcidos:

“Meu comércio depende de energia, tenho muita coisa que pode descongelar. E eles não vão pagar. E essa falta de hoje não vai vir descontada da conta. A Energisa é cara e não entrega um serviço de qualidade.”

Segundo os moradores, a única informação repassada pela concessionária até o momento foi uma previsão de normalização às 15h, o que gerou ainda mais revolta. “Desde as 3 da manhã sem energia. Dizem que até as 3 da tarde vai voltar, mas ninguém garante. E quem vai responder pelo nosso prejuízo?”, questiona Genivaldo, de 46 anos, dono de uma conveniência.

Produtos como carnes, leites e sorvetes já começaram a estragar, de acordo com relatos. “Desde as 5 da manhã sem energia. É produto perecível, e a gente não sabe a quem recorrer”, disse Edilson da Silva, 51 anos, que possui um mercado na região.

Em uma farmácia da avenida, os funcionários precisaram registrar todos os atendimentos manualmente. “A gente abriu às 7h já sem energia. O sistema não funciona e atrapalha demais o controle de estoque. Tem medicamentos que, se não estiverem em temperatura adequada, podem perder a eficácia”, explicou Lucas Mello, 24 anos, farmacêutico.

A Energisa informou para a reportagem que o sistema foi reestabelecido ainda no período da manhã. “A Energisa informa que a interrupção no fornecimento de energia registrada na manhã desta segunda-feira (30) na região do Pioneiros foi causada pelo rompimento de um cabo da rede elétrica.

Técnicos da empresa atuaram no local e restabeleceram o fornecimento gradativamente, sendo totalmente finalizado às 11h25”, diz a nota.

A reportagem também entrou em contato com a Semed (Secretaria Municipal de Educação) para saber se houve impacto direto nas aulas da rede pública municipal e obteve a informação de que cada escola afetada tem adotado medidas internas de adequação, priorizando a segurança e o bem-estar dos alunos, servidores e toda a comunidade escolar.

“A Semed informa que na manhã desta segunda-feira (30), um incidente envolvendo um caminhão danificou parte da rede elétrica na região da Avenida Ana Luísa de Souza, afetando o fornecimento de energia em algumas unidades escolares da região do bairro Pioneiros. A Energisa foi prontamente acionada e já está atuando para restabelecer o fornecimento na localidade. Até o momento, as aulas nas unidades da Rede Municipal de Ensino não foram suspensas. A Semed segue acompanhando de perto a situação e se compromete a manter a população informada sobre quaisquer atualizações relevantes”.

Moradores e comerciantes seguem cobrando transparência, assistência e respeito. “Se a conta vem com atraso, cortam a energia. Mas a gente fica o dia todo no prejuízo e ninguém aparece”, resumiu Raquel.

Por Suelen Morales

