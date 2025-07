Prefeitura abre mais de R$ 15 milhões em créditos suplementares e especiais

A Prefeitura de Campo Grande autorizou a abertura de créditos suplementares e especiais que totalizam R$ 15.803.407,25, conforme decretos publicados no Diogrande (Diário Oficial do Município) nesta quarta-feira (30). Os recursos têm como finalidade reforçar o orçamento de diversas secretarias e órgãos da administração municipal, visando a continuidade e a melhoria dos serviços públicos.

O maior aporte foi destinado à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), por meio do Decreto nº 16.335, que liberou R$ 10 milhões com base no superávit financeiro apurado no exercício de 2024. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES) foi contemplada com R$ 1.858.407,25, conforme o Decreto nº 16.336, por meio de anulação de outras dotações orçamentárias, configurando crédito especial.

O Decreto nº 16.338 destinou R$ 3,13 milhões à Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), também com base em superávit financeiro. Já o Decreto nº 16.340 liberou R$ 815 mil, por meio de remanejamento interno, beneficiando a Fundação Municipal de Esporte (Funesp), a Secretaria de Assistência Social (SAS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMSA).

A suplementação orçamentária, prevista na legislação federal, é um instrumento utilizado pela administração pública para realocar recursos dentro do orçamento vigente, possibilitando atender novas demandas ou corrigir insuficiências em áreas prioritárias.

Por Brunna Paula

