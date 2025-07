Fluminense bate o Internacional e larga na frente nas oitavas; Cruzeiro e CRB empatam sem gols no Mineirão

O Fluminense conquistou uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Internacional por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira (30), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com dois gols de Everaldo ainda no primeiro tempo, o Tricolor carioca abriu vantagem para o duelo de volta. Carbonero marcou para os gaúchos, mas o Inter não conseguiu reagir diante de sua torcida.

O resultado dá ao Fluminense a vantagem do empate no confronto de volta, marcado para a próxima quarta-feira (6), às 20h30 (horário de MS), no Maracanã. Já o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo normal ou por um para forçar a decisão por pênaltis.

O jogo começou equilibrado e com chances para ambos os lados. Aos 8 minutos, um erro de recuo de Thiago Maia resultou em bola roubada por Serna. O colombiano finalizou, acertando a trave. No rebote, após falha de Vitão, Everaldo abriu o placar para o Fluminense.

O Internacional tentou responder e chegou ao empate aos 34 minutos. Vitão lançou Wesley, que finalizou cruzado. Fábio espalmou, mas Carbonero apareceu livre no rebote para empatar. No entanto, a reação durou pouco: cinco minutos depois, Serna fez linda jogada individual e cruzou para Everaldo, que finalizou no ângulo, sem chances para Rochet, marcando o segundo do Flu.

Na segunda etapa, o Internacional teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades na forte marcação do adversário e cometeu muitos erros técnicos. A torcida demonstrou impaciência, especialmente após falha de Vitão aos 49 minutos. O Fluminense, por sua vez, quase ampliou em contra-ataques, mas administrou bem o resultado até o apito final.

Também pelas oitavas da Copa do Brasil, Cruzeiro e CRB empataram por 0 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo foi marcado pelo domínio da Raposa no segundo tempo, mas o time mineiro parou na forte marcação do adversário e nas boas defesas do goleiro Matheus Albino.

A equipe alagoana teve a primeira grande chance do jogo com Thiaguinho, exigindo ótima defesa de Cássio. O Cruzeiro respondeu com Gabi, que acertou a trave. No segundo tempo, Bolasie, Gabi e Wanderson tentaram furar o bloqueio adversário, mas Albino salvou o CRB em todas.

O empate mantém tudo em aberto para a volta, que será na próxima quinta-feira (7), às 21h (MS), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem vencer avança às quartas de final e garante premiação de R$ 4,7 milhões. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

A rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil será encerrada nesta quinta-feira (31), com dois jogos:

– São Paulo x Athletico-PR, às 18h30 (MS), no Morumbis — Transmissão: Amazon Prime Video

– Flamengo x Atlético-MG, às 20h30 (MS), no Maracanã — Transmissão: SporTV e Premiere

A fase começou na terça-feira com a vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o Bragantino. Confira os resultados até agora:

– Botafogo 2 x 0 Bragantino

– CSA 0 x 0 Vasco

– Bahia 3 x 2 Retrô

– Cruzeiro 0 x 0 CRB

– Internacional 1 x 2 Fluminense

– Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Antes dos confrontos de volta, os times voltam a campo pelos campeonatos nacionais no fim de semana:

– Fluminense x Grêmio, sábado (2), às 20h (MS), pelo Brasileirão

– Internacional x São Paulo, domingo (3), às 19h30 (MS), também pela Série A

– Botafogo x Cruzeiro, domingo (3), às 15h (MS), pela Série A

– Chapecoense x CRB, domingo (3), às 15h (MS), pela Série B

A definição dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil ainda não tem data para sorteio pela CBF.

