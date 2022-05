Prefeitos empreendedores recebem prêmio

Prefeitos recebem prêmio durante a etapa estadual do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, realizado na Assembleia Legislativa na última sexta-feira (27).

Segundo o Sebrae/MS, ao todo, 15 municípios de Mato Grosso do Sul se inscreveram com 20 projetos. Os prefeitos que ficaram em 1º lugar receberam troféus e agora irão disputar a etapa nacional, cujo resultado será divulgado em cerimônia a ocorrer no dia 28 de junho em Brasília (DF).

Ganhadora na categoria Sala do Empreendedor, a prefeita de Jardim e única mulher vencedora, Clediane Areco Matzenbache, agradeceu emocionada. “É indescritível, um misto de realização, de conquista. Esse prêmio em especial, que é por uma Sala do Empreendedor, em que saímos de um momento pandêmico e com essa sala conseguimos dar oportunidades aos microempresários, tem um significado muito importante. Parabéns a todas as mulheres que concorreram”, ressaltou.

Categoria: Cidade Empreendedora – Região Centro-Oeste

Projeto: “Chapadão do Sul Polo de Desenvolvimento e Inovação”

Prefeito: João Carlos Krug (Chapadão do Sul)

Categoria: Desburocratização

Projeto: “Chapadão do Sul Cidade Digital Simplificada”

Prefeito: João Carlos Krug (Chapadão do Sul)

Categoria: Empreendedorismo na Escola

Projeto: “Empreendedorismo nas Escolas”

Prefeito: Lucas Foroni (Rio Brilhante)

Categoria: Inovação e Sustentabilidade

Projeto: “Crédito Fácil”

Prefeito: Cleverson Alves dos Santos (Costa Rica)

Categoria: Marketing Territorial e Setores Econômicos

Projeto: “Porto Murtinho: O novo canal do Panamá”

Prefeito: Nelson Cintra (Porto Murtinho)

Categoria: Sala do Empreendedor

Projeto: “Jardim para Empreendedores”

Prefeita: Clediane Areco Matzenbache (Jardim)

Confira os vice-campeões da etapa estadual:

Categoria: Cidade Empreendedora – Região Centro-Oeste

Projeto: Cidade Empreendedora

Prefeito: Lucas Foroni (Rio Brilhante)

Categoria: Empreendedorismo na Escola

Projeto: “Jovem Empreendedores da Rota Bioceânica”

Prefeito: Nelson Cintra (Porto Murtinho)

Categoria: Inovação e Sustentabilidade

Projeto: “Amambai: Bam para Viver; Ótimo para Investir”

Prefeito: Edinaldo Bandeira (Amambai)

Categoria: Marketing Territorial e Setores Econômicos

Projeto: “Sabor de Maracaju” e “Um Novo Tempo na Agricultura Familiar”

Prefeito: Marcos Calderan (Maracaju) e José Paulo Paleari (Nova Alvorada do Sul)

Categoria: Sala do Empreendedor

Projeto: “Sala do Empreendedor”

Prefeito: João Alfredo Danieze (Ribas do Rio Pardo)