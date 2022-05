Indígenas de Aquidauana recebem curso

A prefeitura de Aquidauana junto com parceiros oferecem agora em junho, cursos que visa dar apoio a melhoria da alimentação escolar nas comunidades indígenas do município.

A iniciativa propõe não perder o foco nos costumes, cultura e a valorização dos produtos produzidos nas comunidades indígenas de Aquidauana.

O curso terá início no próximo dia 28 de maio, na Aldeia Córrego Seco; depois no dia 4 de junho, na Aldeia Limão Verde; e no dia 18 de junho, na Aldeia Imbirussu.

O projeto CECANE-UFMS é uma unidade de referência e apoio para desenvolver ações de interesse e necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE.

Esse projeto possui estrutura e equipe para execução das atividades nas áreas prioritárias e nas formas de atuação e definição pelo PNAE.

O projeto está sendo desenvolvido no município através de parceria entre a Prefeitura de Aquidauana/Secretaria Municipal de Produção, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER) e o Centro Colaborador em Alimentação Escolar (CECANE), da Universidade Federal de MS(UFMS).