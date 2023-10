Prefeita Vanda Camilo sofre mais uma derrota na Justiça contra CPI na Câmara

A prefeita Vanda Camilo (PP) teve mais uma derrota contra a CPI (Comissão de Inquérito Parlamentar), instaurada na Câmara Municipal de Sidrolândia. Isso porque, o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Vilson Berteli, negou liminar à prefeita para derrubar a investigação.

Bertelli negou o pedido da prefeita de tutela antecipada. Em sua decisão, o magistrado diz, “Observado o princípio da separação dos Poderes, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na esfera decisória do Legislativo, que abrange atividade de cunho politico”.

Com a decisão, o desembargador confirmou a decisão anterior do juiz Brígido Lage, que havia negado mandado de segurança para Vanda Camilo (PP). Para tentar implodir a CPI, a prefeita alegou irregularidades quando a comissão foi criada. Entre elas, ela apontou: inexistência de fato determinado a ser apurado na investigação parlamentar, suspeição dos vereadores que instauraram a CPI; e não observância da proporcionalidade partidária na composição da CPI.

A prefeita de Sidrolândia ganhou destaque na última eleição para o governo estadual, em 2022. Na época, ela chegou a ser condenada por compartilhar fake news nas suas redes sociais. Além disso, existiram, na época, denúncias de perseguição de servidores por demonstrar apoio ao candidato contrário da prefeita. As eleições acabaram, mas Vanda continuou chamando a atenção das autoridades e da população, por suas ações na gestão da cidade.

A CPI foi instaurada pela Câmara de Vereadores no final de julho e já está encerrada, com programação para leitura do relatório final nas próximas sessões. A investigação apurou possíveis fraudes licitatórias e demissões em massa que ocorreram na cidade. A abertura da CPI aconteceu logo após o Ministério Público e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) terem conduzido uma investigação na cidade. Recentemente, a prefeita participou de um comercial do PP com a ministra Tereza Cristina e a prefeita Adriane Lopes, falando do papel da mulher na política.

Por Daniela Lacerda

