Prefeita muda direção da Agereg neste novo mandato no Executivo da Capital

Com a maior parte de seu secretariado já definido e apresentado, a prefeita Adriane Lopes (PP), e a Vice-Prefeita, Camilla Nascimento (Avante) empossam na próxima segunda-feira (13), o primeiro escalão de secretários e diretores em cerimônia prevista para ocorrer às 8h na Câmara Municipal de Campo Grande. Um dos último nomes divulgados pela prefeita, foi o de José Mário Antunes da Silva como diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) para o mandato 2025-2028.

Antunes era Secretário Municipal de Assistência Social de Campo Grande (2017-2024), e assume o cargo que até o ano passado era do ex-vereador Odilon Junior, que foi candidato a vereador pelo Partido Progressistas, mas não foi eleito.

Com vasta experiência na administração pública e uma trajetória marcada por resultados expressivos, José Mário Antunes assume a liderança da Agereg com o objetivo de fortalecer a regulação e o monitoramento dos serviços públicos concedidos, garantindo eficiência, transparência e qualidade no atendimento à população.

Adriane ainda não anunciou quem assumirá a vaga na Assistência Social, uma das pastas mais importantes da gestão, mas com a saída de José Mário, a prefeita deve anunciar nos próximos dias, a primeira troca no primeiro escalão, já que até o momento todos os secretários foram mantidos nos cargos.

Confira o perfil do novo diretor-presidente da Agereg:

Formado em Administração de Empresas e Gestão Comercial; Pós-graduado em Projetos Sociais e Políticas Públicas, com MBA em Gestão Pública; Formação em Coaching e Analista Comportamental e Gerencial pela Escola EVO; Foi superintendente de Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretário Municipal de Assistência Social de Campo Grande (2017-2024).

Por Tamires Santana

