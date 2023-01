Prefeita diz que pretende terminar mudanças no secretariado ainda este mês

A prefeita Adriane Lopes (Patriota), que já trocou dez de treze secretários da antiga gestão, disse em entrevista na manhã de hoje, ao Programa Rádio Livre, que ‘ainda não concluiu as mudanças que deve fazer na administração municipal.

Adriane disse durante a entrevista que o secretariado esta chegando ao desejado e que novas mudanças estão previstas e que serão feitas até o fim do mês de janeiro.

Para a Prefeita as trocas são necessárias para que, segundo ela, possa colocar em sua equipe ‘gente de confiança’, com objetivo de conduzir sua gestão com responsabilidade, no intuito de trabalhar para atender as reivindicações da população.

O novo secretário de saúde de Campo Grande, escolhido por Adriane, foi citado, durante a entrevista, como exemplo. A Chefe do Executivo Municipal, afirma que Sandro está proporcionando a revitalização das unidades de saúde e atendendo as demandas relativas aos servidores.

No primeiro escalão da prefeitura ainda há três nomes da gestão anterior e um deles, José Mario, titular da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) já teria sido indicado por Adriane, ainda na época em que era vice-prefeita.