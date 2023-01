Dois homens disparam contra ônibus de presidiários e mata detento

Um homem, ainda não identificado, foi morto na manhã desta sexta-feira (13) na BR-163, em Campo Grande. A vítima, que é presidiário, estava em um ônibus que levava detentos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira para trabalhar na Capital, quando dois homens armados em uma moto efeturam disparos contra o veículo.

Os autores do crime estavam em uma moto vermelha, sem placa. Ao realizarem disparos, a vítima desceu e correu pela direção contrária. Ele foi perseguido pelos atiradores na rodovia e executado com três tiros no tórax, caindo em uma vala próximo ao local que estava o ônibus.

Os outros detentos fugiram ao verem os atiradores, assim como, o motorista do ônibus. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o preso já estava morto. Equipes policiais realizam diligências no local para localizar os criminosos.

A Perícia esteve no local e apura se o rapaz chegou a levar tiros ainda dentro do veículo. Não se sabe o que motivou o homicídio. O caso segue em investigação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.