Prefeita discursa na abertura da legislatura na Capital

A prefeita Adriane Lopes (Patriota) irá na Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira (02), para participar da Sessão Solene Inaugural da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura, prevista para às 9h.

Ontem a Casa de leis da Capital empossou dois vereadores que farão parte desta legislatura.

No ato previsto para hoje , a prefeita Adriane Lopes irá apresentar aos vereadores a atual situação do município, como prevê o Art. 16 do Regimento Interno da Casa. O presidente Carlão (PSB), também irá se pronunciar.

Durante a posse da vereadora Luiza Ribeiro (PT), e do vereador Ademir (PSDB), Carlão pediu por respeito entre os Poderes exigindo tal conduta do executivo da Capital.

As seções iniciam oficialmente na próxima terça-feira (7), na Capital.

