Prefeita de Palmas deu à luz e não teve direito à licença-maternidade

A prefeita de Palmas (TO), Cinthia Ribeiro (PSDB) teve um bebê no dia 15 de novembro, porém não teve direito à licença-maternidade e tem levado o filho Vittorio para passar os dias com ela na prefeitura.

Cinthia engravidou durante o mandato e, quando o filho nasceu, veio a descoberta de que não poderia tirar a licença. “Apenas dez dias após eu ter dado à luz a Vittorio, eu já estava em uma solenidade. É claro que o corpo da mãe precisa desse descanso”, disse Ribeiro. A prefeita também contou que trabalhou até o dia do parto. A solução encontrada para cuidar do filho ao mesmo tempo em que cuida do Município, foi montar um quarto de bebê na Prefeitura.