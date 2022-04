Ouvido e liberado, homem que matou policial atropelado afirmou que ingeriu bebida alcoólica

O condutor do veículo que atropelou e matou o sargento da Polícia Militar, José Domingos de Moraes Chaves, 61 anos, no sábado (9) em Dourados, se apresentou no 1º Distrito Policial na noite de domingo (10), foi ouvido e liberado. Mesmo afirmando em depoimento que havia ingerido pequena quantidade de álcool, ele deve responder por homicípio culposo, quando não há intenção de matar.

Conforme o Dourados News, o motorista de aplicativo estava acompanhado de um advogado de defesa e relatou sua própria versão do que teria ocorrido na tarde de sábado, no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, próximo ao Monumento do Colono, saída para Campo Grande.

Ele foi ouvido, em seguida liberado e deve responder, a princípio, por homicídio culposo, segundo do delegado titular da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), Gustavo Mussi.

Na delegacia, o motorista negou estar em alta velocidade, negou ter atropelado José no acostamento da via e também disse que não estava embriagado, alegando que havia ingerido apenas uma pequena quantidade de bebida alcoólica.

“Ele falou que tinha acabado de sair do trabalho, passou em um posto para comprar cerveja e ingeriu um pouco da bebida. Depois, ao pegar o prolongamento da Marcelino Pires, acabou sendo surpreendido pelo ciclista que teria invadido a pista de rolamento em que ele estava trafegando”, contou o delegado.

O motorista de aplicativo deixou o local do acidente. Ontem (10), na delegacia, ele disse que no primeiro momento havia permanecido no trecho da avenida para esperar a chegada dos profissionais de saúde, mas após ouvir conselho de um desconhecido, optou por ir embora.