Prefeita de Jardim estuda criação do projeto “Auxílio esporte”

Muitas famílias do Estado buscam incentivos para auxiliar em despesas para viagens dos filhos que são atletas e a prefeita de Jardim, cidade localizada a 250km da Capital, Clediane Areco ( PP), usou sua rede social para anunciar que estuda instituir no município um projeto de lei que possibilitará um subsídio para auxiliar esses atletas em futuras competições.

Sofia, 13 anos é lutadora de Judô e irá agora em abril para Brasília representar o Estado na etapa nacional.

