Cidade do Natal se transforma em Cidade da Páscoa com caça aos ovos, missa e teatro

Este ano, quem já estava com saudades das atrações nos altos da avenida Afonso Pena, poderá comemorar. No local onde tradicionalmente é realizada a Cidade do Natal receberá nova roupagem a partir desta sexta-feira (31), e se transforma na Cidade da Páscoa.

A festa será preparada para receber as famílias campo-grandenses e público de todas as idades. A abertura será a partir das 18h30 e contará com passeio do City Tour e a primeira Parada temática da Páscoa.

O evento da “Páscoa da Família” seguirá com a programação até o dia 9 de abril. Com exceção do dia 7, feriado da Sexta-Feira Santa, a Parada da Páscoa vai acontecer todos os dias, assim como a brincadeira da caça aos ovos. Além disso, a prefeitura já definiu os shows regionais que vão garantir o entretenimento de quem for até o local durante os dez dias de evento.

Se apresentam na Cidade da Páscoa os grupos Sampri (1º), On The Road (2), Juci Ibanez (3), Chicão Castro (4), Karla Coronel (5), Carlos Colman (6), Control A (8) e no encerramento, dia 9 de abril, domingo da Páscoa, o cantor brasileiro de música cristã contemporânea, Fernandinho. Dono de grandes sucessos como “Faz Chover”, “Uma Nova História” e “Grandes Coisas”, o artista – que iniciou a carreira em 2001 – já esteve na Capital outras vezes onde participou da Marcha para Jesus.

A secretária de Cultura, Mara Bethânia Gurgel, destaca que transformar a Cidade do Natal em Cidade da Páscoa tem o objetivo de trazer as famílias para um momento de reflexão, em uma das festividades mais importantes para o cristianismo.

“Pensamos em ações para toda a família, desde as apresentações culturais como a encenação da Paixão de Cristo, até a representação figurativa do coelho, que enche os olhos das crianças e traz a doçura e o renascimento. É a época de celebrarmos os costumes, as tradições familiares e mantermos a cultura sempre viva junto a nossa população”.

Além das apresentações musicais, a Cidade da Páscoa traz uma decoração temática, foodtrucks, espetáculo da Paixão de Cristo, Missa de Ramos, Mesa da Santa Ceia, Toca do Coelho, oficinas de ovos de páscoa, brinquedos gratuitos e muito mais.