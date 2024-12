Prefeita da Capital e governador reforçam credibilidade do jornal O Estado

Gestores municipal e estadual destacam o papel importante da informação à sociedade

De acordo com uma pesquisa também realizada pelo Datafolha em 2024, com foco nas eleições paulistanas, o instituto constatou que jornais impressos liderou o ranking de confiabilidade do leitor, com 49%, assim como outras mídias profissionais, como TV e rádio.

Há um mês, Campo Grande vivenciou um período eleitoral sem precedentes. Na disputa pela prefeitura, foi a única Capital com um segundo turno protagonizado apenas por mulheres. O jornal O Estado, além de documentar as eleições de 2024, cumpriu um papel de suma importância durante o período. Para a prefeita Adriane Lopes, o jornal exerceu um papel crucial, visto que levou ao leitor informações imparciais e de credibilidade.

“O jornal O Estado é um veículo de comunicação muito importante para Mato Grosso do Sul e para Campo Grande. Teve grande relevância no período eleitoral porque trouxe o contraponto da política, apresentou as suas mais diversas versões e informou a população para tomada de decisão no momento tão importante para Capital. Ressalto que o Jaime Valler, é um homem posicionado, que tem um jornal sério, responsável e que é um canal direto com a população, não só de Mato Grosso do Sul, mas, em especial de Campo Grande”, declara a prefeita.

Riedel destaca papel importante em de duas décadas de divulgação da história de MS

4Nesses 22 anos de fundação do jornal O Estado MS, o atual governo de Mato Grosso do Sul, Eduado Riedel, fez questão de mostrar a credibilidade do jornal impresso. Mais do que isso, Riedel lembrou que em mais de duas décadas de existência, o jornal O Estado tem demonstrado papel importante na divulgação de informações e da própria história de MS.

”O jornal impresso ocupa um espaço de credibilidade na opinião pública, e nessas mais de duas décadas, o jornal O Estado de MS desempenhou um papel relevante na cobertura e divulgação de inúmeros fatos e da própria história de Mato Grosso do Sul. Que venham mais décadas de um compromisso inegociável com o bom jornalismo e a imparcialidade”, Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul.

Por Ana Cavalcante e Alberto Gonçalves

