Jovem se afoga e desaparece no Rio Aquidauana; este é o segundo caso em uma semana

Na tarde de domingo (1º), Adhan Wender da Silva Oliveira, 28 anos, desapareceu ao entrar para nadar no Rio Aquidauana, em Rochedo. O rapaz está sendo procurado desde ontem.

De acordo com fontes locais, a família de Adhan acionou o Corpo de Bombeiros para procurar o rapaz. Ainda não se sabe quem estava coma vitima no momento do desaparecimento.

Esse é o segundo caso de afogamento no Rio Aquidauana, em sete dias. No domingo passado (24), o jovem Maikon Felipe Torqueti Lopes, de 24 anos, morreu ao se afogar no mesmo local que Adhan.

Em novembro, Mato Grosso do Sul registrou 10 casos de morte por afogamento em rios e lagos.

