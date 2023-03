Prefeita convida Adriana Tozzetti para Comunicação da Prefeitura

As mudanças internas na Prefeitura da Capital continuam, e a prefeita Adriane Lopes ( Patriota), escolhe a publicitária Adriana Tozzetti para ser a nova diretora-executiva da comunicação da Prefeitura de Campo Grande a ser nomeada, nesta quinta-feira (30).

Está prevista a exoneração do jornalista Vassil Oliveira, da coordenadoria de comunicação de Adriane Lopes no Diário Oficial, também para hoje (30), quem comandou a comunicação neste meio tempo da saída do ex-prefeito Marquinhos Trad ( PSD) e as recolocações feitas pela atual prefeita.

A nomeação de Adriana deve sair no Diário Oficial desta quinta-feira (30). A publicitária já atua na prefeitura desde 2017 e foi assessora de Adriane Lopes em sua época de vice do Marquinhos Trad.

