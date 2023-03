Santuário estadual celebra início da Semana Santa com Bênção dos Ramos

Neste sábado e domingo (1º e 2 de abril), será celebrada, no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a liturgia do Domingo de Ramos, comemoração que recorda a entrada triunfal de Jesus, na cidade de Jerusalém.

É no Domingo de Ramos que tem início a Semana Santa, que celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Durante toda essa semana, a igreja recordará o itinerário de Jesus até a ressurreição, no Domingo de Páscoa.

Este domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde Jesus passava, montado em um jumento. Com folhas de palmeiras nas mãos, o povo aclamava Jesus.

No sábado (1º), às 19h, e em todas as missas do domingo, no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h, haverá a Bênção dos Ramos.

Na programação do Santuário estadual para a Semana Santa, estão previstas várias celebrações e atividades, como vigília e adoração, celebração da Paixão do Senhor, celebração Penitencial, Via-Sacra com Canto do Perdão, Santa Missa da Ceia do Senhor (popularmente conhecida como Lava-Pés) e Missa e Cantata de Páscoa.

Programação da Semana Santa 2023

DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR

Bênção dos Ramos e Santa Missa

1º/4 | sábado | 19h

2/4 | domingo | 7h, 10h, 16h, 18h e 20h

SEGUNDA-FEIRA SANTA | 3/4

8h30 às 10h30 e 14h às 16h30 | Confissão

19h | Celebração das Sete Dores da Virgem Maria e Santa Missa

TERÇA-FEIRA SANTA | 4/4

8h30 às 10h30 e 14h às 16h30 | Confissão

19h | Santa Missa com Ritos Penitenciais

QUARTA-FEIRA SANTA | 5/4

6h, 12h e 21h | Santa Missa

6h às 23h | Novena e Confissão

QUINTA-FEIRA SANTA | 6/4

9h | Santa Missa dos Santos Óleos | Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua

19h | Santa Missa da Ceia do Senhor

21h às 23h | Adoração ao Santíssimo Sacramento

SEXTA-FEIRA SANTA | 7/4

6h às 15h | Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h | Celebração da Paixão do Senhor

16h30 | Veneração do Cristo Morto

19h | Via-Sacra Processional e Canto do Perdão

SÁBADO SANTO | 8/4

19h | Santa Missa da Vigília da Páscoa na Ressurreição do Senhor

DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR | 9/4

7h, 10h, 16h, 18h e 20h | Santa Missa

17h | Cantata de Páscoa

