Prefeita afirma que foi pega de surpresa e negociará aumento

A prefeita Adriane Lopes (Patriota), na tarde da última quarta-feira (18), ao sair do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), falou sobre a questão da paralisação dos ônibus na Capital e destacou que a Prefeitura está buscando meios para chegarem a uma tarifa justa sem prejudicar a população.

“Hoje estamos aqui no Tribunal regional do trabalho discutindo esta pauta de grande relevância para a sociedade e também fomos pegos de surpresa porque esta é uma relação empresa e seus funcionários onde município é o terceiro atingido assim como você usuário. Iremos defender um valor justo, um valor digno.”, destacou a prefeita.

Adriane também avisou que nesta quinta (19), haverá uma nova reunião na qual definirá o valor exato que será fixado de aumento.

Entre os valores do reajuste são analisados elementos como óleo do combustível, o índice de ocupação dos transportes e os salários dos funcionários do transporte. E a prefeita garante que valor da tarifa não será nem próximo do que o Consórcio está exigindo. O reajuste da tarifa está sendo cautelosamente estudado, e o Poder Executivo faz todo o possível para continuar subsidiando as gratuidades para estudantes, idosos, pessoas com necessidades especiais e seus acompanhantes.

Assim que o valor for decidido deverá ter uma sessão extraordinária na Casa de Leis da Capital para ser aprovada ou não antes da publicação no Diário Oficial. O presidente da Câmara, Carlão falou a respeito desta pauta. “Caso seja necessário, a Câmara fará uma sessão extraordinária. Basta a prefeita enviar algum projeto, e nós vereadores, estaremos prontos para votação”, concluiu.

O recesso da Câmara termina no próximo dia 2 de fevereiro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: