Prefeita Adriane Lopes celebra quinto ano de Campo Grande como Tree City of The World

A atual gestão municipal tem um compromisso com o Meio Ambiente e a biodiversidade, além de valorizar as riquezas naturais. Neste sentido, Campo Grande sob a liderança da prefeita Adriane Lopes, recebe pelo 5º ano consecutivo o título de “Tree City of de World”, em tradução livre “Cidade Árvore do Mundo”, concedido anualmente pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU).

Com isso, a Capital compõe o seleto grupo de cidades que são exemplo em liderança no manejo das árvores em áreas urbanas e tidas como exemplo para o mundo. Em 2023, somente 170 cidades, de 21 países receberam esse reconhecimento.

“A conquista pelo quinto ano consecutivo do título de Tree City of the World é motivo de grande orgulho para Campo Grande. Este reconhecimento não apenas honra nossa cidade, mas também ressalta o compromisso contínuo com a gestão responsável de nossas florestas urbanas. Estamos determinados a manter Campo Grande como um exemplo global de liderança em preservação ambiental e qualidade de vida para nossos cidadãos. Seguimos trabalhando com sustentabilidade, desenvolvendo políticas públicas para validar a nossa capital, que é uma cidade belíssima e ainda a cidade das árvores”.

Mais do que nunca, as árvores e as florestas são reconhecidas como um componente vital para comunidades saudáveis, habitáveis e sustentáveis em todo o mundo. O reconhecimento não tem relação apenas com a quantidade de árvores existentes na cidade e sim com a forma como a cidade planeja, realiza e mantém a gestão de suas florestas urbanas. Mais do que nunca, árvores e florestas são um componente vital de comunidades saudáveis, habitáveis e sustentáveis em todo o mundo para a rede.

Desta forma, as ações de preservação, inovação, manejo e proteção das Florestas Urbanas desenvolvidas pela Prefeitura Municipal oportunizaram mais uma vez a permanência de Campo Grande como integrante na rede de Cidades Árvores do Mundo.

Para ser reconhecida, cada cidade cumpre cinco critérios principais de manejo de florestas urbanas. Esse reconhecimento comprova o compromisso dessas cidades em construir cidades saudáveis hoje e para o futuro. As florestas urbanas ajudam a definir uma sensação de lugar e bem-estar onde as pessoas vivem, trabalham, brincam e aprendem.

O programa Tree Cities of the World é um esforço internacional para reconhecer cidades comprometidas em garantir que as suas florestas e árvores urbanas sejam devidamente mantidas.

