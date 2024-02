Sem transmissão televisiva, Operário enfrenta Operário-PR nesta quarta

O Operário enfrenta uma semana crucial na Copa do Brasil, com um confronto decisivo contra o Operário Ferroviário-PR marcado para a próxima quarta-feira (28) no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, às 20h30.

Apesar da expectativa inicial de transmissão pelo canal Premiere, o jogo não será exibido na TV devido aos regulamentos da competição, que atribuem à CBF os direitos exclusivos de transmissão. Essa cessão irretratável abrange captação, fixação, emissão e transmissão de som e imagem das partidas.

Como resultado, o Operário não tem permissão para transmitir o jogo. A situação espelha o cenário da 1ª fase de 2023, quando a partida entre as duas equipes ocorreu sem transmissão. Naquela ocasião, o Galo avançou para a próxima fase com um gol marcado por Jhonny contra o Fantasma.

Para seguir adiante na competição e enfrentar o Villa Nova-MG ou a Aparecidense-GO na próxima fase, o Operário precisa conquistar a vitória. Qualquer resultado diferente resultaria na eliminação da equipe.

A arbitragem para o jogo já foi definida e está disponível no site da CBF. O trio principal é do Espírito Santo, liderado por Dyorgines Jose Padovani de Andrade, com Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas como assistentes. Marcos Mateus Pereira, de Mato Grosso do Sul, atuará como 4º árbitro.

