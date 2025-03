Prefeita Adriane e secretário vistoriam áreas afetadas por temporal em Campo Grande

Um forte temporal atingiu Campo Grande na tarde desta terça-feira (18), causando alagamentos em várias ruas da cidade e deixando diversos pontos comprometidos. Para avaliar os estragos e definir ações emergenciais, a prefeita Adriane Lopes e o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, foram pessoalmente vistoriar as áreas mais afetadas.

“Assim que a chuva cessou, nossas equipes foram imediatamente às ruas para avaliar os danos. Foram mais de 70 milímetros de chuva em apenas duas horas. Percorremos a cidade verificando os estragos para darmos uma resposta rápida e efetiva à população”, afirmou a prefeita Adriane Lopes durante a vistoria, que se estendeu até o meio da noite.

A prefeita e o secretário estiveram na rotatória da Avenida Gury Marques, na Avenida Guaicurus e no Lago do Amor, locais que registraram alagamentos significativos. Agora, as equipes técnicas da Sisep irão analisar as causas desses problemas e definir as ações necessárias para solucioná-los.

“Estamos percorrendo os pontos mais afetados da cidade, acompanhados pela Defesa Civil, Sisep, Guarda Civil Metropolitana e Agetran, que estão mobilizados para avaliar os estragos. Amanhã, com mais calma, faremos um levantamento detalhado para identificar as medidas que precisam ser tomadas. Foi uma chuva diferenciada, temos que deixar isso claro. Sobre o Lago do Amor, já convoquei o projetista para que a gente possa estudar e entender o que aconteceu. Não quero me precipitar e dar uma posição sem antes a gente fazer uma vistoria técnica”, pontuou Marcelo Miglioli, ao vistoriar o local danificado na Avenida Filinto Muller.

De acordo com dados do site Climatempo, a média histórica para este mês é de 153 milímetros de chuva. No entanto, somente nas últimas seis horas, Campo Grande registrou 62,4 milímetros, evidenciando a intensidade do temporal.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou que, assim como em outras ocorrências climáticas extremas, as equipes da Sisep, Defesa Civil, Agetran e Guarda Civil Metropolitana seguem em alerta para atender prontamente qualquer emergência.

