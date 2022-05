Pré ao Senado pelo Partido Verde, Henrique de Medeiros amplia apoios

Pré-candidato ao Senado de Mato Grosso do Sul pelo Partido Verde, Henrique de Medeiros tem feito contatos nas últimas semanas buscando consolidar sua posição política dentro dos quadros do PV e recebendo grande apoio e manifestações de incentivo pelas redes sociais e de personalidades sul-mato-grossenses. Empresário, publicitário, jornalista e escritor, Medeiros tem uma reconhecida trajetória no Estado nas áreas cultural-educativa e também empresarial, na área de marketing.

Sua pré-candidatura vai ao encontro de temas principalmente voltados à Educação, Saúde, Infraestrutura, Segurança, Economia e Meio Ambiente. Com ampla participação educativa-cultural há mais de quarenta anos no Estado, tem perfil potencializado também pela sua atuação enquanto presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e como sócio da Slogan Publicidade.

Para o presidente estadual do Partido Verde, Marcelo Bluma, a pré-candidatura de Henrique de Medeiros ao Senado traz um novo nome atendendo requisitos que o cargo precisa: responsabilidade, sensatez, experiência de vida, visão educativa e empresarial, perfil voltado para o que de melhor possa ser feito para bons resultados sociais e econômicos para a população.

Henrique de Medeiros tem sido frequentemente perguntado sobre ideologia, e tem apresentado uma posição original a respeito: "Nós, no Partido Verde, estamos acima desta definição pequena de centro, direita, esquerda; nós, do PV, somos é para frente, que é o necessário para 'oxigenar' rótulos, para que as pessoas estejam abertas ao que seja importante para o Estado e para o país, e não importante apenas a grupos ou extremos".

Com informações da assessoria