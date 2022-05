Em Corumbá, curso gratuito de Badminton ocorrerá nesse fim de semana

Neste fim de semana, de 13 a 15 de maio, os acadêmicos e profissionais de Educação Física de Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, irão receber o curso gratuito “Badminton: preparação de equipes de competição” promovido pelo Governo do Estado, por meio da UPF (Unidade Pedagógica de Formação) e da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

O professor Fernando Quadros será o ministrante do curso teórico-prático. A finalidade é proporcionar o entendimento sobre estratégias de jogo, táticas e principais fundamentos da modalidade para participar de competições, melhorando a qualidade técnica das equipes de Badminton do estado.

A capacitação também vai abordar a história da modalidade, as regras, materiais oficias e alternativos para a aplicação em treinos, a iniciação escolar e estratégias para captação e permanência de atletas nos treinamentos.

Informações

A programação terá início na sexta-feira (13), a partir das 18h, com cerimônia de abertura e credenciamento.

As aulas teórico-práticas serão realizadas no sábado (14), das 8h às 12 h e das 14h às 18 h, e no domingo (15), das 8h às 12 h.

Todo o evento acontecerá no IBEC (Instituto Baruki de Educação e Cultura), localizado na Rua Cabral, 938 – Centro.

Os certificados com carga horária de 20 horas serão emitidos no final do curso aos participantes que tiverem 75% de frequência. A emissão poderá ser feita por meio da plataforma online de cursos, disponibilizado em parceria entre Fundesporte e Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul.

As inscrições são gratuitas e deve ser feita através desse link: inscrição.

Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas pelo telefone (67) 3323-7225, que também atende pelo WhatsApp.