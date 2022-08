Prazo para partidos indicarem emissoras responsável pela propaganda eleitoral termina hoje

Partidos, federações e coligações de todo o Brasil têm até está quarta-feira (24) para indicarem o grupo de emissoras, ou à emissora responsável pela geração do sinal para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita. As eleições de 2022 estão previstas para o dia 2 de outubro.

Conforme o calendário o grupo de emissoras e as emissoras responsáveis pela geração têm até hoje para fornecerem à Justiça Eleitoral, aos partidos políticos, às federações e às coligações os telefones e das pessoas responsáveis pelo recebimento de mapas e de mídias.

O regulamento também estabelece que hoje encerra o prazo para nomear pessoas autorizadas a entregar mapas e mídias, comunicando eventual substituição com no mínimo, 24 horas de antecedência, dispensado o credenciamento para os presidentes das legendas e vice-presidentes e delegados credenciados, mediante certidão obtida no sítio eletrônico do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Horários para a veiculação da propaganda eleitoral

Os horários para a veiculação de campanhas eleitorais no rádio e televisão foram divulgados ontem (23) no Diário Oficial do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Mato Grosso do Sul. A propaganda em emissoras de rádio e tv iniciam no período de 26 de agosto, sexta-feira, a 29 de setembro durante o primeiro turno.

No segundo turno, se houver, a propaganda eleitoral deve ser veiculada a partir de sete a 28 de outubro. Serão divulgadas primeiro as propagandas de candidatos ao Governo do Estado, deputados estaduais e senadores.

De acordo com o Diário Oficial, a divisão ficou elaborada da seguinte forma (de acordo com o horário de Brasília):

Candidatos a presidente:

Às terças e quintas-feiras e aos sábados, das 7h às 7h12m30 e das 12h às 12h12m30, na rádio; das 13h às 13h12m30 e das 20h30 às 20h42m30, na televisão.

Candidatos a deputado federal:

Às terças e quintas-feiras e aos sábados, das 7h12m30 às 7h25 e das 12h12m30 às 12h25, na rádio; das 13h12m30 às 13h25 e das 20h42m30 às 20h55, na televisão.

Candidatos ao Senado:

Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 7h05 e das 12h às 12h05, na rádio; das 13h às 13h05 e das 20h30 às 20h35, na televisão.

Candidatos a deputado estadual:

Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h05 às 7h15 e das 12h05 às 12h15, na rádio; das 13h05 às 13h15 e das 20h35 às 20h45, na televisão.

Candidatos ao Governo de MS:

Às segundas, quartas e sextas-feiras: das 7h15 às 7h25 e das 12h15 às 12h25, na rádio; das 13h15 às 13h25 e das 20h45 às 20h55, na televisão.

