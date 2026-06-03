PP retira nome do vereador Maicon Nogueira da lista de pré-candidatos

O vereador Maicon Nogueira (PP) afirmou ao Jornal O Estado que recebeu a informação de que seu nome foi retirado da lista de pré-candidatos do Progressistas para as eleições de 2026. O parlamentar pretendia disputar uma vaga de deputado estadual, mas disse que a situação ainda não foi discutida oficialmente com a direção da legenda.

“Chegou até mim a informação de que meu nome seria retirado da lista de pré-candidatos da sigla. Eu já esperava esse tipo de comportamento do partido, visto que tenho adotado uma postura mais independente”, declarou.

Segundo Maicon, seu nome deixou de aparecer entre os pré-candidatos apresentados pelo partido.

“Realmente, meu nome não consta como pré-candidato do partido, como constava até alguns dias atrás”, afirmou.

O vereador disse compreender que a definição dos candidatos cabe à sigla, mas afirmou não concordar com a possível exclusão. “Eu não posso ser candidato de mim mesmo sem participar do partido. Eu compreendo a posição, mas eu não concordo”, disse.

Para o parlamentar, a decisão pode estar relacionada à postura que vem adotando na Câmara Municipal de Campo Grande, marcada por posicionamentos independentes em relação à legenda e à administração municipal.

“Eu imagino que seja essa situação sim, de eu fazer um trabalho de independência. Lamento muito essa situação. Ela ainda não está resolvida. E espero que a gente converse isso da maneira adequada, com muito diálogo e muito tempo”, acrescentou.

O distanciamento entre Maicon e o Progressistas ganhou força após sua saída da liderança da bancada do partido na Câmara Municipal, anunciada em 14 de maio. Na ocasião, o vereador alegou que precisava preservar sua independência para exercer a fiscalização do Executivo e conduzir denúncias sem interferências político-partidárias.

À época, parlamentares da própria sigla afirmaram que a permanência de Maicon na liderança havia se tornado incompatível com as críticas que vinha direcionando à gestão municipal. Mesmo deixando a função, o vereador permaneceu filiado ao partido e manteve seu mandato na Casa de Leis.

A liderança da bancada Progressistas na Câmara agora é conduzida pelo vereador Beto Avelar desde 28 de maio, que acumula a função junto com a atuação de líder da prefeita Adriane Lopes, tornando-se o principal articulador da legenda entre os vereadores.

Questionado sobre os próximos passos, Maicon afirmou que pretende discutir o assunto com a senadora Tereza Cristina e outras lideranças do Progressistas. Segundo ele, uma agenda com a parlamentar já está marcada. “Eu espero que eles me chamem para conversar sobre isso”, afirmou o vereador.

Por Danielly Carvalho