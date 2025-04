Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 45 milhões; 49 apostas de MS acertaram a quadra

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena nesse sábado (12), e o prêmio acumulou. Agora, os apostadores de todo o Brasil têm uma nova chance de concorrer a uma bolada estimada em R$ 45 milhões no próximo sorteio, que acontece na terça-feira (15).

Apesar da ausência de ganhadores do prêmio principal, muitos brasileiros saíram com uma grana no bolso. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, 49 apostadores acertaram quatro dos seis números sorteados, a chamada quadra, e cada um levou para casa cerca de R$ 1 mil. Por outro lado, nenhum morador do Estado acertou a quina, que pagaria cerca de R$ 60 mil.

Para quem quiser tentar a sorte, a próxima aposta pode ser feita até às 18h (horário de MS) da próxima terça-feira, em qualquer casa lotérica ou pela internet, por meio do site oficial da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 5. Para jogar online, é necessário ser maior de 18 anos, fazer um cadastro e informar o número do cartão de crédito.

A Mega-Sena é conhecida por suas grandes premiações, mas também pelas chances difíceis: segundo a Caixa, a probabilidade de acertar os seis números em uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Mesmo assim, a expectativa pelo sorteio milionário deve atrair milhares de apostadores em todo o país em busca de um futuro mais próspero — ou, pelo menos, de um pouco de sorte.

