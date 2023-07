Possível apoio do PL a Guedes em Dourados fica apenas na especulação

A segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, Dourados, começa a se mobilizar para as eleições do próximo ano. Nos últimos dias, surgiram rumores de que o atual prefeito, Alan Guedes, do Progressistas, que buscará a reeleição, poderia ter apoio do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Sobre o fato, a assessoria do chefe do Executivo douradense informou que Alan Guedes não quer comentar, no momento, sobre política ou sucessão, mas informou que existe uma boa relação com o PL e com os dois deputados federais eleitos pela sigla, Rodolfo Nogueira, que é da região de Dourados e Marcos Pollon, que foi o mais votado para o cargo no Estado, na última eleição.

Guedes prefere não comentar sobre sucessão e disputa eleitoral e diz estar empenhado em desenvolver os planos e cumprir as metas de seu programa de governo, no município. “Temos muito trabalho pela frente, meu foco agora é entregar os projetos que iniciamos e trabalhar para entregar as obras do maior pacote de investimentos da história da nossa cidade, o ‘Desenvolve Dourados’”.

Sobre o suposto apoio do Partido Liberal, a assessoria do prefeito comentou apenas sobre o bom relacionamento com os parlamentares liberais. “O Rodolfo está sempre presente nos nossos eventos, é um articulador notório das demandas de Dourados em Brasília. Toda vez que Alan Guedes vai a Capital Federal ele é recebido nos gabinetes. O Rodolfo, por exemplo, ajudou muito com a liberação dos recursos para o aeroporto da cidade”, informou a assessoria, sem comentar se existe alguma negociação sobre aliança para o próximo pleito.

De outro lado, o deputado Rodolfo Nogueira informou que o “PL tem robustez para ter uma candidatura própria, em Dourados”. Segundo informado pelo parlamentar, ele estaria sendo procurado por várias lideranças políticas em busca de apoio. Mas deixa claro que, no que depender dele, o Partido Liberal terá candidato prórprio na disputa à Prefeitura de Dourados.

O deputado Marcos Pollon, que é nascido em Dourados, atualmente é o presidente estadual do PL no Estado, tem viajado pelo interior visando fortalecer uma base mais sólida da direita, em MS. A assessoria do parlamentar informou desconhecer o apoio ao prefeito Alan Guedes.

O parlamentar, recentemente, que é cotado para disputar a Prefeitura de Campo Grande, pelo PL, disse que ainda é muito cedo para definir candidaturas.

[Alberto Gonçalves– O ESTADO DE MS]

