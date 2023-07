Após fala de Lula, Tebet diz que Venezuela não é democracia

Ministra diz que governo de Maduro não respeita direitos fundamentais

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que o conceito de democracia é “relativo”, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, minimizou, nessa sexta-feira (30), a postura do petista, mas criticou o regime da Venezuela. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula defendeu o governo de Nicolás Maduro e disse que o país vizinho tem “mais eleições que o Brasil”.

Simone disse, em entevista, que a Venezuela não tem democrcia. Em entrevista concedida à “GloboNews”, a ministra foi indagada sobre as declarações de Lula, dadas na véspera, em entrevista à Rádio Gaúcha, e evitou comentar diretamente o que disse o presidente, afirmando não saber em que contexto ele fez as afirmações. Indagada diretamente sobre qual a sua visão sobre a Venezuela, no entanto, a ministra disse que não enxerga o país como uma democracia. “Eu tenho uma visão particular sobre o governo da Venezuela, que é um governo que não respeita os direitos fundamentais, os direitos da liberdade de expressão, o direito de o cidadão poder ir e vir, poder fazer suas críticas, ainda que construtivas, ao governo”, disse.

“E, para mim, quando você tem um governo que impeça esse tipo de direito, que é previsto e que é absoluto para uma democracia, você não tem um governo democrático.”

Sobre a fala de Lula, que disse que o conceito de democracia varia de pessoa para pessoa, Tebet assegurou que ela e o presidente têm o mesmo conceito de democracia e por isso ela o apoiou no segundo turno da eleição presidencial do ano passado, após terminar o primeiro turno na terceira posição. “Posso garantir que eu e o presidente Lula temos o mesmo conceito de democracia. Democracia é um direito fundamental, absoluto e irrevogável do povo brasileiro e é isso que importa. Democracia é o direito de ir e vir, o direito de ir às urnas votar, o direito de o povo brasileiro se expressar e, obviamente, poucas são as limitações na democracia”, disse e completou: “a única (limitação), e basicamente a mais importante e, aí sim, absoluta é: ninguém pode atentar contra a democracia e sair impune”, afirmou.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula foi questionado sobre se a Venezuela é uma democracia e respondeu que o país vizinho tem mais eleições que o Brasil. “O conceito de democracia é relativo para você e para mim.”

Após repercussão de sua fala, Lula usou seu discurso, em um evento do Foro de São Paulo, para afirmar que a democracia não é um pacto de silêncio e sim uma sociedade em movimento.

[Alberto Gonçalves– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.