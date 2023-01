Posse de Simone Tebet será transmitida ao vivo

A senadora Simone Tebet (MDB), que foi candidata a presidência e no segundo turno abraçou a campanha de Lula, será empossada nesta manhã (5), na pasta de Planejamento e orçamento no Centro Cultural Banco do Brasil.

Simone ficou em terceiro lugar na corrida eleitoral, participou da equipe de transição de Governo e desejava o Ministério de Assistência Social, mas petistas não aprovaram a ida de Simone. O Ministério de Meio Ambiente também foi cogitado, porém ela ficou com Planejamento.

Entre as competências do Ministério de Planejamento e Orçamento, estão a elaboração de subsídios para o planejamento e a formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento nacional.

Ainda a elaboração de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica e gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos nacionais.

A posse será transmitida ao vivo no You Tube TV BRASIL GOV

