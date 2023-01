“Acomodação” de ex-secretária é publicada nesta quinta

Novos nomeados foram divulgados nesta quinta-feira (5) no Diário Oficial, trazendo 91 comissionados na Secretaria de Educação; 55 na Agência de Previdência Social; 46 na Secretaria de Saúde; 11 na Secretaria de Governo; nove na Casa Civil e quatro na Controladoria-Geral e mais um novo nome para segundo escalão de Eduardo Riedel (PSDB).

Outra “acomodação” do governo anterior para o atual está a ex-secretária de educação Maria Cecília Amendola da Motta que atuará na função de Diretora-Presidente da Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul conforme publicado no Diário Oficial de hoje (5).

Dentre os novos comissionados está Jorge Oliveira Martins para o cargo em comissão de Administração Superior e Assessoramento, símbolo CCA-04, na função de Diretor-Presidente da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul.

