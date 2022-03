População aprova PL de Victor Rocha para uso de capacete em bikes e patinetes

A maioria da população campo-grandense apoia o PL (projeto de lei) de autoria do vereador Victor Rocha (PP) que obriga condutores de bicicletas, motonetas e patinetes elétricos a usarem capacete. Esse é o caso do arquiteto Marcelo Rodrigues Martins, 32 anos, que optou por ir de patinete até o trabalho e acabou se envolvendo em um acidente e não se feriu gravemente em razão do uso do capacete.

“Eu estava andando pelos altos da Afonso Pena quando um cachorro escapou do dono e para não atropelar desviei e acabei caindo batendo a cabeça. Se não estivesse com o capacete estaria bem machucada”, explica o profissional.

O projeto de autoria do Dr. Victor Rocha ainda está em análise pelas comissões e deve entrar em pauta no mês que vem na Câmara Municipal de Campo Grande. “Minha intenção é proteger a vida dos campo-grandenses. Além de vereador, sou médico e minha obrigação é zelar pela população. Eu já vi muito acidente grave que poderia ter sido evitado com o uso do capacete. Então, quanto mais cedo nos conscientizarmos, menos acidentes e até menos morte registraremos”, argumenta Rocha.

Segundo o PL, a intenção não é coibir o uso desses meios de transporte, mas sim o de prevenir que aqueles que se utilizam destes, venham a sofrer consequências graves de um possível acidente. Como por exemplo, o uso do capacete proporciona proteção ao condutor, sendo que, se houver uma queda, o condutor estará protegendo sua cabeça do impacto.

Um site de notícias da Capital fez uma enquete em sua plataforma perguntando se a população é a favor ou contra o PL que visa obrigar uso de capacete em condutores de bicicleta e patinetes elétricos. O resultado comprovou que 70% das pessoas que participaram da enquete concordam com o projeto.