Dez ministros deixam cargos para disputar eleições; governo já tem sucessores

Ministros de 10 pastas deixaram os cargos que ocupam na esfera federal no dia de hoje (31). Os gestores foram exonerados em publicação nesta quinta-feira do DOU (Diário Oficial da União) e, logo mais, já participaram de cerimônias em Brasília no intuito de transferir as cadeiras aos seus sucessores.

A intenção dessa “dança das cadeiras” é com propósito eleitoral: a lei que regulamenta as eleições exige a saída de qualquer servidor de cargo público – no caso, ministros – que irão disputar a corrida do pleito nos próximos seis meses antes do dia de votação. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro deste ano.

Entre os ministros que se despediram das atividades, estão: Walter Souza Braga Netto (Defesa), cotado para até mesmo ser o novo candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro (reeleição); Tereza Cristina (Agricultura); Flavia Arruda (Secretaria de Governo); Gilson Machado (Turismo); e Tarcísio Freitas (Infraestrutura).

Mais cedo, nesta quinta, Bolsonaro organizou um ato de despedida dos ministros e de posse dos seus substitutos.

Troca-troca

Veja em ordem alfabética e por ministério (de quem sai → para quem entra):

• Agricultura: Tereza Cristina → Marcos Montes

• Cidadania: João Roma → Ronaldo Bento

• Defesa: Walter Braga Netto → Paulo Nogueira

• Desenvolvimento Regional: Rogério Marinho → Daniel de Oliveira

• Infraestrutura: Tarcísio Gomes de Freitas → Marcelo Sampaio

• Mulher, Família e Direitos Humanos: Damares Alves → Cristiane Britto

• Secretaria de Governo: Flavia Arruda → Célio Faria Júnior

• Trabalho: Onyx Lorenzoni → José Carlos Oliveira

• Turismo: Gilson Machado → Carlos Brito