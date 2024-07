Pollon anuncia pré-candidatura a prefeito da Capital pelo PL

No dia seguinte ao PSDB anunciar a possibilidade de o PL (Partido Liberal), do ex-presidente Jair Bolsonaro, fechar acordo para apoiar a pré-candidatura de Beto Pereira na Capital, o deputado e presidente da sigla em Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon anunciou que é pré-candidato a prefeito de Campo Grande.

“Decisão pessoal, sem qualquer rebeldia e que tem por objetivo oferecer uma alternativa ao cidadão, com pensamento conservador da Capital, e que espera uma proposta de mudança que esteja alinhada nos seus preceitos com o que foi o governo Bolsonaro, nos seus inúmeros acertos. Sou leal ao presidente e vou acatar o que ele decidir em Campo Grande”, explica Pollon.

Deputado federal, com mais de 100 mil votos registrados em 2022, Marcos Pollon, já era uma das opções do PL para disputa na Capital. Mas, não escondia de ninguém sua preferência por continuar seu trabalho como deputado. No entanto, a repercussão negativa entre os eleitores de direira do Estado, após o anúncio de uma possível aliança com o PSDB, fez o deputado repensar e atender os afiliados no Estado.

“Vocês queriam um pré-candidato viável do PL? Então, agora, vocês tem! Sou pré-candidato a prefeito de Campo Grande”, declarou Pollon que disse ainda que, agora a decisão é da Executiva Nacional do partido.

A repercussão foi imediata, lideranças de direita, parabenizaram o deputado, como por exemplo, o ex-deputado Capitão Contar (PRTB), que escreveu: Agora sim! Mitou! Força e Honra! Assim o fiz 2 anos atrás! Pra cima!”. Também se manifestou o ex-deputado e pré-candidato a vereador Rafael Tavares (PL), “Sensacional meu amigo, que Deus abençoe e nos proteja. Lembrando nosso professor Olavo de Carvalho: “Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Pra cima”. A pré-candidata a vereadora pelo PL, Vivi Tobias, disse: “Vamos pra cima dessa corja, conta comigo como pré-candidata a vereadora do PL”.

Pollon agradeceu as mensagens de apoio de todos. “Muito feliz com as mensagens de apoio, de inúmeras pessoas que mostraram esperança e alegria com essa nova caminhada. A maior cidade de Mato Grosso do Sul precisa voltar aos trilhos, de um projeto novo e que reorganize o seu desenvolvimento, de forma séria, clara e que tenha o respeito do cidadão”.

Formação de Chapas

Com pré-candidatos nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul – reflexo da criação de diretório em todas – o PL ainda não programou as datas das reuniões em que definirá os seus representantes oficiais nas eleições de 2024. O partido tem, para essas realizações, o período entre 20 de julho e 5 de agosto, quando serão aprovadas as chapas proporcionais e majoritárias, e até o momento confirma-se a ideia da disputa à Prefeitura em 40 municípios.

Por Daniela Lacerda

