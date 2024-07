Homem fica em estado grave após ser atropelado na MS-170 em Anastácio

Um homem, de 29 anos, foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um veículo de passeio na Estrada do Pulador, na MS-170, em Anastácio, a 145 km de Campo Grande. O acidente ocorreu no início da noite do domingo (30).

Segundo informações do site A Princesinha News, a vítima estava sentada na beira da estrada desorientada, apresentando agitação e os amigos estavam contendo ele até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o site, a vítima teve um trauma na região parietal da cabeça, com hemorragia e otorragia do lado esquerdo. Ele também tinha um ferimento na parte interna da perna direita.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro da cidade de Aquidauana.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado e motorista que atropelou a vítima também não foi localizado.