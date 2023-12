Polícia prende suspeito de causar R$ 52 mil de prejuízo em lotérica de Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, prendeu em flagrante um homem de 44 anos, suspeito de praticar golpes em lotéricas da Capital, causando um prejuízo aproximado de R$ 52 mil.

Segundo a investigação, o suspeito apresentava comprovantes de pagamento via PIX referente a jogos em valores altos, em seguida, cancelando os agendamentos, concluindo o golpe. Ao todo, o suspeito praticou o crime por 64 vezes.

Ao tomar conhecimento do fato, a proprietária do estabelecimento acionou a Polícia Civil e a 3ª Delegacia obteve êxito em efetuar a prisão em flagrante. Acesse também: Em nota, DEAM esclarece caso de mulher que mentiu em boletim de ocorrência

