Plano Municipal de Saúde Mental é apresentado para a Prefeitura de Campo Grande

O Plano Municipal de Saúde Mental foi apresentado ontem (16) para a Prefeitura. Com o objetivo de contribuir com o Poder Executivo na promoção dos direitos e proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, o vereador Dr. Victor Rocha (PP) juntamente com representantes do CRP14/MS (Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul) se reuniu com o secretário de governo da Prefeitura de Campo Grande, Antônio Lacerda, a fim de explicar o projeto.

“A Saúde Mental da população tem sido muito afetada, ainda mais nesse período de mais de dois anos de pandemia. Havíamos elaborado o Projeto de Lei, mas como é de competência da Prefeitura, resolvemos passar a minuta para que o Executivo possa apresentar na Câmara Municipal. Nossa intenção é dar continuidade ao trabalho já realizado, por isso conversamos com o secretário de Governo para podermos somar forças na aprovação do Plano Municipal de Saúde Mental, cujo objetivo é aprimorar o serviço oferecido pela Prefeitura de Campo Grande”, explica o Dr. Victor Rocha.

Participaram da reunião: o coordenador de Saúde Mental de Campo Grande, Eduardo Gomes de Araújo; Ana Paula Gonçalves de Lima Resende, Eduardo Gomes de Araújo , Maria Leonete Simioli da Paz Louzan (todos da SESAU); o coordenador do Núcleo de Saúde Mental da CRP14/MS Daniel Acosta Lezcano Foscaches, a conselheira Presidente Marilene Kovalski, além dos membros da Comissão de Saúde Mental do CRP14/MS, Márcio Luiz de Souza Godoy e Paulo Godofredo Barbosa. de Carvalho.

