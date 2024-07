PL de Mato Grosso do Sul emite nota sobre troca de comando e balanço do “Ciclo Pollon”

Presidente do Partido Liberal de Mato Grosso do Sul, pelo período de pouco mais de um ano, Marcos Pollon avisou nesta quinta-feira (4), que deixará o comando da Executiva Estadual. A decisão ocorre após um pedido da Presidência Nacional do PL, com anuência de Jair Bolsonaro.

“Recebi hoje a informação do Waldemar da Costa Neto que não estarei mais a frente da gestão do partido. Agradeço a todos que ombrearam comigo nesta trajetória e dos que precisarem de mim, e do meu mandato de deputado federal, comunico que sigo à disposição”, falou Pollon, que deverá ainda seguir filiado ao PL, partido pelo qual se elegeu em 2022 com 103 mil votos da população.

O balanço do ciclo na Presidência da Executiva Estadual é positivo, com a implementação de 79 diretórios municipais, fornecendo ao PL, a condição de terceira sigla a chegar à capilaridade total de cidades com representantes em Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez também, em todas as unidades com dirigentes ativos, esteve em funcionamento o segmento voltado a participação feminina na política.

“Onde montamos o diretório teve também o PL Mulher, que deve refletir nas eleições de 2024 no recorde de candidaturas de mulheres, a prefeitas ou vereadores. São mais de 300 filiadas nossas que já sinalizam na pré-campanha o interesse de disputar cargos, promovendo uma renovação única para ser avaliada pela população”, analisou também Pollon sobre outro legado da experiência como líder partidário.

Maior crescimento no MS

A nova mentalidade do PL de Mato Grosso do Sul, e a força do Bolsonarismo, ajudaram Pollon, e dirigentes escolhidos por ele, a trazerem para a sigla uma média de 100 filiações por semana. Com isso, entre junho de 2023 e junho de 2024, o partido foi o que mais cresceu no Estado, trazendo para o seu quadro interno 5.631 pessoas.

“Em pouco tempo, a ampliação foi grande, estamos perto agora de 20 mil membros, e muito trabalho ainda a ser feito. O ponto de partida não foi dos melhores, era preciso estruturar o PL, o que fizemos com diálogo e abrindo oportunidades a todos. Estamos em um Estado onde a política conservadora tem a maioria da população, portanto o eleitor precisa na campanha eleitoral se sentir representado, ver nas opções, nomes e projetos que tenham coerência ao que foi o Governo Bolsonaro”, falou Pollon.

Parlamentar federal, único de Maro Grosso do Sul titular na CCJC (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) , Pollon também integra colegiados de outros seis colegiado da Câmara dos Deputados. Em Brasília-DF, a promessa é manter firme o trabalho de oposição ao Governo Lula e também pela adoção de uma nova política armamentista no Brasil, que garanta o direito à legítima defesa do cidadão.

“Minha luta é pela liberdade, é o que move a minha atividade política, seja hoje como deputado ou como sempre foi na minha cidadania”, ponderou.

Nota oficial do PL de Mato Grosso do Sul sobre a troca de comando

Com missão cumprida e respeito aos preceitos estabelecidos no seu decálogo, o PL de Mato Grosso do Sul anuncia a troca do seu comando para o segundo semestre de 2024.

Deixará a Presidência da Executiva Estadual, o deputado federal Marcos Polllon, sendo substituído pelo titular que for indicado pelo Presidente Nacional do PL, o Senhor Valdemar da Cosda Neto.

O ciclo de Marcos Pollon na liderança da sigla se encerra com o agradecimento da confiança do Presidente Jair Bolsonaro e o agradecimento a todos que acreditam no projeto de crescimento do PL.

