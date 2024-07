“Nossa grande ação é não permitir uma evolução das queimadas”, diz secretário sobre combate a incêndios no Pantanal

Em live realizada na manhã desta quinta-feira (4) o secretário de Estado de Meio-Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e inovação, Jaime Verruck, apresentou os dados do boletim semanal sobre o combate aos incêndios florestais no Pantanal.

O secretário falou sobre a situação atual e quais medidas estão sendo tomadas pelos o governos estadual, federal, juntamente às forças de segurança, para diminuir os impactos causados pelos incêndios. Verruck destacou o aumento no número de focos de calor observados, existentes devido às condições climáticas extremamente adversas que atuam sobre o Pantanal sul-mato-grossense. Neste momento, há 2879 focos de calor na região.

De acordo com Jaime Verruck, a área queimada, 566 mil hectares, corresponde a aproximadamente 5% da área de 9 milhões de hectares de Pantanal, que pertence à Mato Grosso do Sul. O secretário explicou que o principal objetivo é barrar o avanço do fogo.

“Nossa grande ação é não permitir uma evolução das queimadas. Se olharmos em relação aos últimos sete dias, nós tivemos um avanço bastante positivo [no combate aos incêndios], com cerca de 6 mil hectares de áreas queimadas, um dado positivo diante da situação enfrentada, devido a atuação das ações das forças públicas”, explicou.

Atualmente há seis áreas ativas de frentes de combate: ao norte de Corumbá, nas regiões do porto Sucuri e do Paraguai Mirim, e a sudeste de Corumbá, nas regiões do Buraco das Piranhas, do Rio Abobral, do Rio

Taquari, e do Pantanal do Rio Negro.

No primeiro semestre de 2024, o governo do Estado já aplicou 94 autos de infração, ao identificarem o início dos focos de incêndios, que totalizam R$54 milhões, até o momento. Outro ponto que merece destaque é a estrutura disponível para o enfrentamento aos incêndios, que conta com 415 bombeiros que atuam na região desde janeiro, 82 militares da Força Nacional, 233 brigadistas do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

As equipes contam ainda com 11 aeronaves que facilitam o acesso em diversas áreas do Pantanal, entre Air Tractors, helicópteros e o cargueiro KC-390, 39 veículos, sendo , caminhonetes, caminhões e lanchas. Até o momento o governo de Mato Grosso do Sul já destinou mais de R$50 milhões para combater os incêndios no Pantanal.

Jaime Verruck também falou sobre um projeto para bombeiro voluntário, que o governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa, além da capacitação de 1878 novos militares que entrarão em operação e prevenção, em 2025.

Uma nova frente fria prevista para os dias 6 e 7 de julho deve aliviar temporariamente o combate aos incêndios florestais no Pantanal. No entanto, especialistas alertam que a situação deve piorar na próxima semana, com aumento das temperaturas. Embora haja previsão de chuva até 10 de julho, o volume será insuficiente para mudar o cenário crítico.

A tenente-coronel Tatiane de Oliveira destacou que a reinversão dos ventos tem causado reingnições dos focos de incêndio, dificultando o trabalho de combate. Apesar disso, o foco na região do Rio Negro foi extinto e está em monitoramento. Há também a preocupação de que a fumaça dos incêndios na Bolívia se aproxime de Corumbá, complicando a situação.

As autoridades permanecem em alerta máximo e as equipes continuam trabalhando para proteger o bioma Pantanal e as comunidades locais.

