PL confirma Bolsonaro e Braga Neto como vice

A confirmação da chapa para presidente da república pelo PL ocorreu durante a convenção nacional do partido, no Maracanãzinho no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (24). A chapa será formada com o general Braga Netto como candidato a vice-presidência Jair Messias Bolsonaro.

Bolsonaro disputará sua segunda eleição ao Planalto. Na primeira, em 2018, foi eleito ao vencer o ex-ministro Fernando Haddad (PT), no segundo turno.

O atual chefe do executivo conta com o apoio de cinco partidos da sua base governista para tentar continuar ocupando o cargo. São eles: Republicanos, PP, PSC, PTB e Patriota. Além disso, terá palanques estaduais de partidos como MDB, PSD e PSDB.