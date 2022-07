Senar firma parceria com Sindicatos em ações contra os incêndios florestais

Os desastres ambientais causados pelos atuais incêndios nas regiões do Mato Grosso do Sul tem trazido preocupação e devido ao risco entidades estão unidas para combater os incêndios. A Famasul se reuniu com sindicatos para que unidos estejam alinhados com o Corpo de Bombeiros do Estado.

“A Famasul, através do Senar e através dos sindicatos, possui linha direta com o Corpo de Bombeiros. Qualquer situação que o produtor perceba perigo, acione 193. Nós temos uma parceria de larga escala na prevenção e formação de brigadas”, comenta o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, coronel Djan.

Ainda conforme o comandante do CBM/MS, o produtor rural é quem mais se preocupa com o meio ambiente e as terras em que vive e produz, cuidando para que elas não sofram com o fogo.

“Esse é um trabalho através do presidente Marcelo Bertoni, que entende essa importância e nós estamos aqui para oportunizar e melhorar o atendimento. Qualquer atuação que o produtor vá fazer na área de prevenção, entre em contato com o Corpo de Bombeiros”, completa o comandante.

O Senar/MS oferece curso gratuito que ensina as estratégias para prevenir e combater incêndios em áreas rurais. “A capacitação que recebem pelo Senar prepara para fazer o combate a um princípio de incêndio e já trabalhar na prevenção. Orientando e conscientizando os outros trabalhadores rurais, os vizinho. Eles já são capazes de identificar a necessidade de acionamento pelo Corpo de Bombeiros ou não”, detalha Roberto Ballatore, instrutor do Senar.