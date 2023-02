Picarrelli é exonerado da diretoria da Rádio e TV da Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), exonerou na última segunda-feira (13), o ex-deputado estadual, Picarrelli que era Diretor de Rádio e TV da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e estava a frente do cargo desde 2019.

Picarelli estava há 8 mandatos que reúne 32 anos na Casa de leis. Conhecido por ser apresentador de programas como ‘O Povo na TV’, nas emissoras “SBT e “Picarelli com Você”, na Guanandi e na Record.

O ex-diretor estava cotado como: Símbolo PLDS.01.1 que tem como base o salário R$6.208,70, bruto sem possíveis acréscimos.

