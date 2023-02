Campo Grande inicia aplicação da vacina bivalente em idosos de 85 anos ou mais

Idosos com 85 anos ou mais, já podem receber a vacina bivalente contra Covid-19. A vacinação inicia hoje (14) a partir das 13h, e é destinada a pessoas que tenham recebido a última dose da vacina contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses e estejam com o esquema vacinal básico completo.

A aplicação da bivalente compreende a nova etapa na proteção contra o Coronavírus, o novos imunizantes foram produzidos para combater as subvariantes mais recentes da Ômicron, as BQ1 e XBB 1.5.

No início da semana, a Capital recebeu cerca de seis mil doses da vacina, que serão distribuídas em dez unidades de saúde. A estratégia segue a preconização do Ministério da Saúde, que nesta primeira fase inclui pessoas com 70 anos ou mais; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência, abrigados e os trabalhadores destes locais; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo explica que devido à quantidade de doses, a aplicação será inicialmente restrita a idosos.

“Como o número de doses é restrito, iniciamos a vacinação com o público de 85 anos ou mais, e, conforme recebemos mais doses, outros públicos serão abertos”, destacou.

Em Campo Grande, o público alvo estimado para a primeira fase da aplicação da vacina é de 61 mil pessoas. Nesta terça-feira (13) a vacina estará disponível somente no período da tarde, para que seja feito o abastecimento dos locais de vacinação, contudo, a partir de amanhã (15), as doses serão aplicadas durante o dia todo.

“Abastecemos essas dez unidades nesta manhã e as demais receberão as doses conforme a rotina delas. Até semana que vem todos os pontos referenciados para a vacinação contra a Covid-19 estarão com estoque da bivalente”, ressalta Veruska Lahdo.

Onde encontrar a vacina bivalente?

Bandeira

USF Moreninhas

Centro

UBS 26 de Agosto

Prosa

USF Noroeste

Imbirussu

UBS Silvia Regina

USF Aero Itália

Lagoa

UBS Caiçara

USF Santa Emília

Segredo

USF São Francisco

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

USF Paulo Coelho

Demais públicos

Para os demais públicos a vacina contra Covid segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 18 anos ou mais.

Para crianças entre 6 meses e menores de um ano, e para aquelas que tenham até dois anos e apresentem laudo comprovando alguma comorbidade a Pfizer Baby segue disponível em 10 pontos de vacinação. Também segue disponível os imunizantes Coronavac (destinada para crianças três e quatro anos) e Pfizer Pediátrica, exclusiva para o público de cinco a 11 anos.

