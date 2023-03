PGE-MS elege novos membros da Corregedoria

A PGE (Procuradoria-Geral do Estado) elegeu, na manhã desta terça-feira (14), os procuradores Fabíola Marquetti Sanches Rahim e Dênis Cleiber Miyashiro Castilho para os cargos de corregedor-geral e de corregedor-geral adjunto. Conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado, o mandato dos procuradores vai do dia 3 de abril de 2023 a 31 de março de 2025. Eles foram eleitos durante reunião extraordinária do Conselho Superior da PGE.

As atribuições da Corregedoria são a de fiscalizar os serviços da PGE e dos demais órgãos do sistema jurídico estadual (assessorias jurídicas das administrações direta e indireta).

Também, tem como competência propor, ao procurador-geral do Estado, a edição de atos normativos e adoção de medidas capazes de assegurar a máxima eficiência na prestação dos serviços de representação judicial e de consultoria jurídica do Estado. Outra função primordial da Corregedoria é o acompanhamento do estágio probatório dos procuradores em início de carreira.

Fabíola Marquetti Sanches Rahim e Dênis Cleiber Miyashiro Castilho substituem os corregedores Carla Cardoso Nunes da Cunha (geral) e Rômulo Augustus Sugihara Miranda (adjunto).

