Tempo segue instável nesta quarta-feira, com chance de tempestades em MS

A previsão para esta quarta-feira (15) segue com tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol e chance de chuva em grande parte do Estado, que está sob o alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), ou seja, de perigo, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo) alerta aos moradores dos locais onde o solo já encontra-se encharcado devido às chuvas ocorridas nos últimos dias, havendo o risco de inundações repentinas e alagamentos. A causa dessas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em Campo Grande, o céu fica encoberto e terá chuva fraca durante a tarde, espera-se mínima de 20°C e máxima de 27°C. Dourados terá mínima de 20ºC e máxima de 29ºC. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi esperam mínimas de 21°C e máxima de 26°C.

Corumbá registra as maiores temperaturas desta quarta, com previsão de 23°C de mínima e 31°C de máxima. Três Lagoas e Paranaíba, no Bolsão, registram mínima de 22°C e máxima de 27°C.